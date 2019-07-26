Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 184.840 1,44 BIST ANKARA 114.667 1,25 BIST ANTALYA 49.056 0,07 BIST BALIKESİR 56.159 -0,40 BIST BURSA 143.500 0,98 BIST DENIZLI 80.897 0,10 BIST ISTANBUL 102.469 0,16 BIST IZMIR 157.893 0,40 BIST KAYSERI 331.156 0,71 BIST KOCAELI 236.782 -0,62 BIST KONYA 64.576 0,92 BIST TEKIRDAĞ 220.382 -1,60

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)