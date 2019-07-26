Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST ADANA 184.840 1,44
BIST ANKARA 114.667 1,25
BIST ANTALYA 49.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST ADANA 184.840 1,44
BIST ANKARA 114.667 1,25
BIST ANTALYA 49.056 0,07
BIST BALIKESİR 56.159 -0,40
BIST BURSA 143.500 0,98
BIST DENIZLI 80.897 0,10
BIST ISTANBUL 102.469 0,16
BIST IZMIR 157.893 0,40
BIST KAYSERI 331.156 0,71
BIST KOCAELI 236.782 -0,62
BIST KONYA 64.576 0,92
BIST TEKIRDAĞ 220.382 -1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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