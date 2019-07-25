Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.205 0,05
BIST ANKARA 113.855 -0,12
BIST ANTALYA 49.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.205 0,05
BIST ANKARA 113.855 -0,12
BIST ANTALYA 49.214 0,23
BIST BALIKESİR 56.854 0,66
BIST BURSA 142.783 -0,29
BIST DENIZLI 80.967 -0,13
BIST ISTANBUL 103.698 0,13
BIST IZMIR 158.689 0,24
BIST KAYSERI 334.370 0,34
BIST KOCAELI 240.115 -0,15
BIST KONYA 65.176 1,55
BIST TEKIRDAĞ 224.020 0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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