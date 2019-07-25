Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.205 0,05 BIST ANKARA 113.855 -0,12 BIST ANTALYA 49.214 0,23 BIST BALIKESİR 56.854 0,66 BIST BURSA 142.783 -0,29 BIST DENIZLI 80.967 -0,13 BIST ISTANBUL 103.698 0,13 BIST IZMIR 158.689 0,24 BIST KAYSERI 334.370 0,34 BIST KOCAELI 240.115 -0,15 BIST KONYA 65.176 1,55 BIST TEKIRDAĞ 224.020 0,51

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)