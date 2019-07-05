Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.463 -0,23
BIST ANKARA 112.999 0,18
BIST ANTALYA 48.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.463
|-0,23
|BIST ANKARA
|112.999
|0,18
|BIST ANTALYA
|48.874
|0,64
|BIST BALIKESİR
|54.853
|0,66
|BIST BURSA
|138.859
|0,04
|BIST DENIZLI
|80.317
|0,33
|BIST ISTANBUL
|100.594
|0,13
|BIST IZMIR
|151.964
|0,07
|BIST KAYSERI
|311.857
|0,69
|BIST KOCAELI
|213.904
|0,07
|BIST KONYA
|64.637
|-0,26
|BIST TEKIRDAĞ
|215.569
|0,09
Kaynak: AA
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