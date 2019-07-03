Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.074 -0,72
BIST ANKARA 114.623 -1,75
BIST ANTALYA 48.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.074 -0,72
BIST ANKARA 114.623 -1,75
BIST ANTALYA 48.748 1,35
BIST BALIKESİR 54.537 0,44
BIST BURSA 139.826 1,48
BIST DENIZLI 80.379 -1,79
BIST ISTANBUL 101.269 -0,13
BIST IZMIR 154.551 -0,01
BIST KAYSERI 310.974 -0,74
BIST KOCAELI 214.900 -0,30
BIST KONYA 65.036 1,67
BIST TEKIRDAĞ 217.519 -0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et