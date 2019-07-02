Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.848 0,53
BIST ANKARA 116.238 0,07
BIST ANTALYA 48.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.848 0,53
BIST ANKARA 116.238 0,07
BIST ANTALYA 48.635 1,64
BIST BALIKESİR 53.645 -1,07
BIST BURSA 137.333 0,47
BIST DENIZLI 82.972 2,26
BIST ISTANBUL 101.319 0,65
BIST IZMIR 155.553 0,02
BIST KAYSERI 312.400 -0,50
BIST KOCAELI 215.276 -0,91
BIST KONYA 64.599 0,72
BIST TEKIRDAĞ 221.884 -0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et