Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 195.983 2,32
BIST ANKARA 116.037 3,32
BIST ANTALYA 48.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|195.983
|2,32
|BIST ANKARA
|116.037
|3,32
|BIST ANTALYA
|48.056
|1,11
|BIST BALIKESİR
|54.690
|2,66
|BIST BURSA
|135.133
|0,21
|BIST DENIZLI
|80.904
|2,57
|BIST ISTANBUL
|99.936
|1,32
|BIST IZMIR
|154.490
|0,75
|BIST KAYSERI
|312.683
|2,49
|BIST KOCAELI
|215.498
|0,61
|BIST KONYA
|64.219
|0,34
|BIST TEKIRDAĞ
|220.012
|2,24
Kaynak: AA
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