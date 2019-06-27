Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.368 0,54 BIST ANKARA 112.883 0,80 BIST ANTALYA 47.184 0,65 BIST BALIKESİR 52.493 0,44 BIST BURSA 136.101 -0,06 BIST DENIZLI 78.874 0,27 BIST ISTANBUL 97.754 0,64 BIST IZMIR 153.062 1,01 BIST KAYSERI 309.919 0,76 BIST KOCAELI 211.683 0,43 BIST KONYA 70.307 0,95 BIST TEKIRDAĞ 206.763 -0,03

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)