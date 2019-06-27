Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.368 0,54
BIST ANKARA 112.883 0,80
BIST ANTALYA 47.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.368 0,54
BIST ANKARA 112.883 0,80
BIST ANTALYA 47.184 0,65
BIST BALIKESİR 52.493 0,44
BIST BURSA 136.101 -0,06
BIST DENIZLI 78.874 0,27
BIST ISTANBUL 97.754 0,64
BIST IZMIR 153.062 1,01
BIST KAYSERI 309.919 0,76
BIST KOCAELI 211.683 0,43
BIST KONYA 70.307 0,95
BIST TEKIRDAĞ 206.763 -0,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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