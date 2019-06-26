Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.083 0,05 BIST ANKARA 113.136 0,38 BIST ANTALYA 47.727 1,01 BIST BALIKESİR 52.182 1,55 BIST BURSA 136.611 0,67 BIST DENIZLI 79.158 2,95 BIST ISTANBUL 97.836 0,13 BIST IZMIR 152.199 -0,06 BIST KAYSERI 309.650 1,11 BIST KOCAELI 211.304 -0,54 BIST KONYA 69.405 0,90 BIST TEKIRDAĞ 208.898 -1,14

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)