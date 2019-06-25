Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.113 0,07 BIST ANKARA 112.606 -0,12 BIST ANTALYA 47.463 -0,36 BIST BALIKESİR 51.254 0,01 BIST BURSA 134.312 1,52 BIST DENIZLI 77.578 0,22 BIST ISTANBUL 97.658 0,22 BIST IZMIR 151.990 0,32 BIST KAYSERI 306.807 0,48 BIST KOCAELI 213.682 1,45 BIST KONYA 68.254 0,59 BIST TEKIRDAĞ 207.751 0,88

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)