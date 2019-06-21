Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.456 3,75
BIST ANKARA 112.175 -0,10
BIST ANTALYA 47.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.456 3,75
BIST ANKARA 112.175 -0,10
BIST ANTALYA 47.548 0,24
BIST BALIKESİR 50.421 0,50
BIST BURSA 131.705 -0,06
BIST DENIZLI 76.331 -0,72
BIST ISTANBUL 96.133 -0,75
BIST IZMIR 149.510 0,19
BIST KAYSERI 296.534 0,29
BIST KOCAELI 213.334 0,28
BIST KONYA 67.023 1,28
BIST TEKIRDAĞ 204.858 -1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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