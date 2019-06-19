Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.617 -1,29
BIST ANKARA 112.463 -1,57
BIST ANTALYA 47.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.617
|-1,29
|BIST ANKARA
|112.463
|-1,57
|BIST ANTALYA
|47.983
|0,13
|BIST BALIKESİR
|49.832
|0,30
|BIST BURSA
|130.682
|-0,44
|BIST DENIZLI
|76.054
|-0,53
|BIST ISTANBUL
|96.794
|-0,57
|BIST IZMIR
|148.371
|-1,22
|BIST KAYSERI
|298.317
|-0,88
|BIST KOCAELI
|218.028
|-0,28
|BIST KONYA
|64.598
|-0,11
|BIST TEKIRDAĞ
|211.487
|-0,58
Kaynak: AA
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