Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.617 -1,29
BIST ANKARA 112.463 -1,57
BIST ANTALYA 47.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.617 -1,29
BIST ANKARA 112.463 -1,57
BIST ANTALYA 47.983 0,13
BIST BALIKESİR 49.832 0,30
BIST BURSA 130.682 -0,44
BIST DENIZLI 76.054 -0,53
BIST ISTANBUL 96.794 -0,57
BIST IZMIR 148.371 -1,22
BIST KAYSERI 298.317 -0,88
BIST KOCAELI 218.028 -0,28
BIST KONYA 64.598 -0,11
BIST TEKIRDAĞ 211.487 -0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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