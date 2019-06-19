Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.617 -1,29 BIST ANKARA 112.463 -1,57 BIST ANTALYA 47.983 0,13 BIST BALIKESİR 49.832 0,30 BIST BURSA 130.682 -0,44 BIST DENIZLI 76.054 -0,53 BIST ISTANBUL 96.794 -0,57 BIST IZMIR 148.371 -1,22 BIST KAYSERI 298.317 -0,88 BIST KOCAELI 218.028 -0,28 BIST KONYA 64.598 -0,11 BIST TEKIRDAĞ 211.487 -0,58

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)