Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.958 3,49
BIST ANKARA 110.562 0,03
BIST ANTALYA 48.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.958 3,49
BIST ANKARA 110.562 0,03
BIST ANTALYA 48.584 -0,06
BIST BALIKESİR 48.685 0,84
BIST BURSA 124.106 -0,56
BIST DENIZLI 74.949 -0,21
BIST ISTANBUL 92.912 0,04
BIST IZMIR 146.843 0,39
BIST KAYSERI 288.884 -0,49
BIST KOCAELI 212.969 -0,64
BIST KONYA 63.196 -0,34
BIST TEKIRDAĞ 204.481 0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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