Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.692 -1,89
BIST ANKARA 112.961 -1,07
BIST ANTALYA 47.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.692 -1,89
BIST ANKARA 112.961 -1,07
BIST ANTALYA 47.117 -0,20
BIST BALIKESİR 51.195 1,35
BIST BURSA 127.536 0,01
BIST DENIZLI 76.251 -0,04
BIST ISTANBUL 95.838 -0,62
BIST IZMIR 146.335 -0,91
BIST KAYSERI 298.961 -0,93
BIST KOCAELI 223.381 -0,04
BIST KONYA 64.546 -0,54
BIST TEKIRDAĞ 214.246 -0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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