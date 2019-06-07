Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri
Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA
180269,9 0,72
BIST ANKARA
111672 1,78
BIST ANTALYA
46240,91 1,42 ...
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180269,9
|0,72
|BIST ANKARA
|111672
|1,78
|BIST ANTALYA
|46240,91
|1,42
|BIST BALIKESIR
|49451,57
|1,9
|BIST BURSA
|124055,3
|2,75
|BIST DENIZLI
|74147,09
|1,16
|BIST ISTANBUL
|94477,33
|1,94
|BIST IZMIR
|143156,7
|1,34
|BIST KAYSERI
|290306,8
|-0,25
|BIST KOCAELI
|221308,2
|-0,98
|BIST KONYA
|63301,65
|0,14
|BIST TEKIRDAG
|209310
|0,66
Kaynak: AA
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