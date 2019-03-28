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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.086 0,63
BIST ANKARA 109.044 1,59
BIST ANTALYA 51.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.086 0,63
BIST ANKARA 109.044 1,59
BIST ANTALYA 51.285 1,30
BIST BALIKESİR 42.001 -0,07
BIST BURSA 125.445 0,96
BIST DENIZLI 74.137 -0,81
BIST ISTANBUL 92.124 0,46
BIST IZMIR 135.002 0,21
BIST KAYSERI 330.725 -0,07
BIST KOCAELI 216.113 -8,87
BIST KONYA 55.302 0,04
BIST TEKIRDAĞ 176.989 -0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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