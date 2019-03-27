Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.080 -1,08
BIST ANKARA 113.103 -1,83
BIST ANTALYA 52.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.080
|-1,08
|BIST ANKARA
|113.103
|-1,83
|BIST ANTALYA
|52.747
|0,21
|BIST BALIKESİR
|43.569
|-1,76
|BIST BURSA
|130.492
|-0,04
|BIST DENIZLI
|76.933
|-1,35
|BIST ISTANBUL
|95.310
|-1,76
|BIST IZMIR
|137.089
|-0,82
|BIST KAYSERI
|336.983
|-1,03
|BIST KOCAELI
|239.802
|-3,74
|BIST KONYA
|57.102
|-1,33
|BIST TEKIRDAĞ
|182.884
|-0,98
Kaynak: AA