Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.014 -0,01
BIST ANKARA 122.039 -1,53
BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.014 -0,01
BIST ANKARA 122.039 -1,53
BIST ANTALYA 52.222 -2,33
BIST BALIKESİR 46.652 0,17
BIST BURSA 146.444 0,51
BIST DENIZLI 82.594 0,59
BIST ISTANBUL 102.272 -0,43
BIST IZMIR 143.557 -0,29
BIST KAYSERI 357.502 -1,10
BIST KOCAELI 250.258 0,13
BIST KONYA 60.337 0,73
BIST TEKIRDAĞ 180.514 1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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