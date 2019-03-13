Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.014 -0,01
BIST ANKARA 122.039 -1,53
BIST ANTALYA 52.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.014
|-0,01
|BIST ANKARA
|122.039
|-1,53
|BIST ANTALYA
|52.222
|-2,33
|BIST BALIKESİR
|46.652
|0,17
|BIST BURSA
|146.444
|0,51
|BIST DENIZLI
|82.594
|0,59
|BIST ISTANBUL
|102.272
|-0,43
|BIST IZMIR
|143.557
|-0,29
|BIST KAYSERI
|357.502
|-1,10
|BIST KOCAELI
|250.258
|0,13
|BIST KONYA
|60.337
|0,73
|BIST TEKIRDAĞ
|180.514
|1,84
Kaynak: AA