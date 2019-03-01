Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.476 0,24 BIST ANKARA 127.572 -0,59 BIST ANTALYA 53.874 0,79 BIST BALIKESİR 51.052 -2,37 BIST BURSA 152.500 0,72 BIST DENIZLI 86.886 -0,18 BIST ISTANBUL 105.491 -0,33 BIST IZMIR 157.983 0,84 BIST KAYSERI 370.674 0,70 BIST KOCAELI 245.971 0,09 BIST KONYA 60.234 0,77 BIST TEKIRDAĞ 178.470 -0,47

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)