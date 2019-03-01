Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.476 0,24
BIST ANKARA 127.572 -0,59
BIST ANTALYA 53.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.476 0,24
BIST ANKARA 127.572 -0,59
BIST ANTALYA 53.874 0,79
BIST BALIKESİR 51.052 -2,37
BIST BURSA 152.500 0,72
BIST DENIZLI 86.886 -0,18
BIST ISTANBUL 105.491 -0,33
BIST IZMIR 157.983 0,84
BIST KAYSERI 370.674 0,70
BIST KOCAELI 245.971 0,09
BIST KONYA 60.234 0,77
BIST TEKIRDAĞ 178.470 -0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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