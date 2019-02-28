Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.441 -0,01
BIST ANKARA 128.513 0,66
BIST ANTALYA 53.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|186.441
|-0,01
|BIST ANKARA
|128.513
|0,66
|BIST ANTALYA
|53.607
|2,17
|BIST BALIKESİR
|52.763
|0,13
|BIST BURSA
|152.597
|0,79
|BIST DENIZLI
|85.992
|1,44
|BIST ISTANBUL
|105.716
|0,85
|BIST IZMIR
|157.426
|1,15
|BIST KAYSERI
|368.612
|0,42
|BIST KOCAELI
|249.899
|0,40
|BIST KONYA
|59.672
|0,91
|BIST TEKIRDAĞ
|180.046
|2,05
Kaynak: AA