Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.190 2,53 BIST ANKARA 126.763 0,47 BIST ANTALYA 52.511 0,66 BIST BALIKESİR 48.306 1,33 BIST BURSA 140.366 1,49 BIST DENIZLI 87.015 0,26 BIST ISTANBUL 103.571 -0,19 BIST IZMIR 157.897 0,73 BIST KAYSERI 327.414 0,34 BIST KOCAELI 243.159 -0,72 BIST KONYA 56.712 1,54 BIST TEKIRDAĞ 163.923 0,72

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)