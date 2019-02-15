Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.383 -0,42
BIST ANKARA 125.765 -0,16
BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.383 -0,42
BIST ANKARA 125.765 -0,16
BIST ANTALYA 52.199 0,51
BIST BALIKESİR 47.510 0,32
BIST BURSA 138.310 1,03
BIST DENIZLI 83.958 -0,51
BIST ISTANBUL 102.706 -0,52
BIST IZMIR 156.960 -0,51
BIST KAYSERI 328.318 0,35
BIST KOCAELI 243.692 0,37
BIST KONYA 56.059 -0,46
BIST TEKIRDAĞ 161.508 -0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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