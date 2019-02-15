Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.383 -0,42
BIST ANKARA 125.765 -0,16
BIST ANTALYA 52.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.383
|-0,42
|BIST ANKARA
|125.765
|-0,16
|BIST ANTALYA
|52.199
|0,51
|BIST BALIKESİR
|47.510
|0,32
|BIST BURSA
|138.310
|1,03
|BIST DENIZLI
|83.958
|-0,51
|BIST ISTANBUL
|102.706
|-0,52
|BIST IZMIR
|156.960
|-0,51
|BIST KAYSERI
|328.318
|0,35
|BIST KOCAELI
|243.692
|0,37
|BIST KONYA
|56.059
|-0,46
|BIST TEKIRDAĞ
|161.508
|-0,67
Kaynak: AA