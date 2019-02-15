Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.383 -0,42 BIST ANKARA 125.765 -0,16 BIST ANTALYA 52.199 0,51 BIST BALIKESİR 47.510 0,32 BIST BURSA 138.310 1,03 BIST DENIZLI 83.958 -0,51 BIST ISTANBUL 102.706 -0,52 BIST IZMIR 156.960 -0,51 BIST KAYSERI 328.318 0,35 BIST KOCAELI 243.692 0,37 BIST KONYA 56.059 -0,46 BIST TEKIRDAĞ 161.508 -0,67

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)