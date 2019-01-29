Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.145 0,96
BIST ANKARA 127.460 0,30
BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.145 0,96
BIST ANKARA 127.460 0,30
BIST ANTALYA 52.741 -0,41
BIST BALIKESİR 47.654 -0,37
BIST BURSA 142.928 0,30
BIST DENIZLI 83.605 0,26
BIST ISTANBUL 103.076 1,08
BIST IZMIR 165.095 0,40
BIST KAYSERI 302.742 1,04
BIST KOCAELI 233.520 -1,56
BIST KONYA 61.113 0,55
BIST TEKIRDAĞ 159.471 0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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