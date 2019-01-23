Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.304 -0,55
BIST ANKARA 122.861 1,10
BIST ANTALYA 52.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.304
|-0,55
|BIST ANKARA
|122.861
|1,10
|BIST ANTALYA
|52.481
|0,18
|BIST BALIKESİR
|46.105
|0,21
|BIST BURSA
|134.241
|0,70
|BIST DENIZLI
|81.211
|-0,04
|BIST ISTANBUL
|99.859
|0,66
|BIST IZMIR
|158.518
|-0,91
|BIST KAYSERI
|281.716
|0,20
|BIST KOCAELI
|230.476
|0,84
|BIST KONYA
|59.890
|-1,04
|BIST TEKIRDAĞ
|157.156
|-0,70
Kaynak: AA