Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.304 -0,55
BIST ANKARA 122.861 1,10
BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.304 -0,55
BIST ANKARA 122.861 1,10
BIST ANTALYA 52.481 0,18
BIST BALIKESİR 46.105 0,21
BIST BURSA 134.241 0,70
BIST DENIZLI 81.211 -0,04
BIST ISTANBUL 99.859 0,66
BIST IZMIR 158.518 -0,91
BIST KAYSERI 281.716 0,20
BIST KOCAELI 230.476 0,84
BIST KONYA 59.890 -1,04
BIST TEKIRDAĞ 157.156 -0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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