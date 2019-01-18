Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.708 0,38 BIST ANKARA 119.431 0,47 BIST ANTALYA 52.660 1,29 BIST BALIKESİR 45.759 1,64 BIST BURSA 133.623 0,39 BIST DENIZLI 80.080 0,28 BIST ISTANBUL 96.678 0,25 BIST IZMIR 153.240 0,34 BIST KAYSERI 274.444 -0,33 BIST KOCAELI 223.983 1,57 BIST KONYA 59.565 -0,16 BIST TEKIRDAĞ 157.616 0,03

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)