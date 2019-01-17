Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.248 0,03 BIST ANKARA 119.626 0,82 BIST ANTALYA 50.465 0,26 BIST BALIKESİR 45.513 2,26 BIST BURSA 131.664 0,25 BIST DENIZLI 80.714 0,27 BIST ISTANBUL 95.916 0,20 BIST IZMIR 153.916 0,43 BIST KAYSERI 272.955 1,29 BIST KOCAELI 216.760 0,13 BIST KONYA 55.546 0,40 BIST TEKIRDAĞ 157.206 0,09

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)