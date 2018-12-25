Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.066 -1,07
BIST ANKARA 116.384 -1,44
BIST ANTALYA 54.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.066
|-1,07
|BIST ANKARA
|116.384
|-1,44
|BIST ANTALYA
|54.816
|-0,74
|BIST BALIKESİR
|44.696
|0,97
|BIST BURSA
|123.141
|-1,04
|BIST DENIZLI
|79.100
|-1,75
|BIST ISTANBUL
|92.426
|-0,36
|BIST IZMIR
|146.374
|-0,74
|BIST KAYSERI
|270.439
|-1,52
|BIST KOCAELI
|203.012
|-1,33
|BIST KONYA
|58.702
|-1,45
|BIST TEKIRDAĞ
|149.340
|-1,20
Kaynak: AA