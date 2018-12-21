Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.804 0,09
BIST ANKARA 117.457 0,79
BIST ANTALYA 54.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.804 0,09
BIST ANKARA 117.457 0,79
BIST ANTALYA 54.225 -2,81
BIST BALIKESİR 43.552 0,23
BIST BURSA 124.095 -0,31
BIST DENIZLI 80.532 -0,94
BIST ISTANBUL 92.001 -0,88
BIST IZMIR 148.560 -0,67
BIST KAYSERI 279.227 0,62
BIST KOCAELI 209.959 -0,76
BIST KONYA 57.695 0,03
BIST TEKIRDAĞ 149.454 -0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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