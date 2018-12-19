Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.180 4,04
BIST ANKARA 116.428 0,17
BIST ANTALYA 55.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.180 4,04
BIST ANKARA 116.428 0,17
BIST ANTALYA 55.814 -2,19
BIST BALIKESİR 43.353 -0,01
BIST BURSA 124.416 -0,42
BIST DENIZLI 80.292 -0,09
BIST ISTANBUL 91.816 0,05
BIST IZMIR 149.511 -0,40
BIST KAYSERI 262.547 0,23
BIST KOCAELI 212.208 -0,05
BIST KONYA 58.167 -0,02
BIST TEKIRDAĞ 151.458 -0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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