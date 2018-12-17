Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.052 -0,56
BIST ANKARA 117.861 0,78
BIST ANTALYA 55.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|172.052
|-0,56
|BIST ANKARA
|117.861
|0,78
|BIST ANTALYA
|55.311
|2,75
|BIST BALIKESİR
|43.742
|0,76
|BIST BURSA
|124.638
|0,09
|BIST DENIZLI
|82.377
|-1,17
|BIST ISTANBUL
|90.883
|-0,56
|BIST IZMIR
|150.299
|0,50
|BIST KAYSERI
|260.783
|-0,09
|BIST KOCAELI
|216.216
|1,26
|BIST KONYA
|57.341
|0,06
|BIST TEKIRDAĞ
|148.579
|0,59
Kaynak: AA