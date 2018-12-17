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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.052 -0,56
BIST ANKARA 117.861 0,78
BIST ANTALYA 55.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.052 -0,56
BIST ANKARA 117.861 0,78
BIST ANTALYA 55.311 2,75
BIST BALIKESİR 43.742 0,76
BIST BURSA 124.638 0,09
BIST DENIZLI 82.377 -1,17
BIST ISTANBUL 90.883 -0,56
BIST IZMIR 150.299 0,50
BIST KAYSERI 260.783 -0,09
BIST KOCAELI 216.216 1,26
BIST KONYA 57.341 0,06
BIST TEKIRDAĞ 148.579 0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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