Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.271 -2,68
BIST ANKARA 117.130 -3,52
BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.271 -2,68
BIST ANKARA 117.130 -3,52
BIST ANTALYA 52.824 -0,45
BIST BALIKESİR 43.485 -3,05
BIST BURSA 124.855 -1,68
BIST DENIZLI 82.366 -1,08
BIST ISTANBUL 90.421 -1,82
BIST IZMIR 146.737 -3,12
BIST KAYSERI 259.630 -2,97
BIST KOCAELI 210.941 0,45
BIST KONYA 56.903 -2,24
BIST TEKIRDAĞ 147.595 -1,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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