Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.235 -0,50
BIST ANKARA 122.057 -1,26
BIST ANTALYA 47.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.235 -0,50
BIST ANKARA 122.057 -1,26
BIST ANTALYA 47.836 2,90
BIST BALIKESİR 46.981 -0,75
BIST BURSA 127.983 0,49
BIST DENIZLI 69.118 0,49
BIST ISTANBUL 91.728 0,02
BIST IZMIR 148.386 -1,53
BIST KAYSERI 252.924 0,06
BIST KOCAELI 211.693 0,16
BIST KONYA 56.243 0,18
BIST TEKIRDAĞ 159.552 0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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