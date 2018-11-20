Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.190 -0,50
BIST ANKARA 123.630 -0,39
BIST ANTALYA 48.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.190
|-0,50
|BIST ANKARA
|123.630
|-0,39
|BIST ANTALYA
|48.300
|0,04
|BIST BALIKESİR
|47.912
|-1,01
|BIST BURSA
|127.314
|-1,49
|BIST DENIZLI
|70.438
|-0,02
|BIST ISTANBUL
|93.025
|-1,60
|BIST IZMIR
|149.513
|0,13
|BIST KAYSERI
|259.975
|-0,83
|BIST KOCAELI
|214.938
|-1,67
|BIST KONYA
|56.779
|-0,23
|BIST TEKIRDAĞ
|159.833
|-0,21