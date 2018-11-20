Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.190 -0,50
BIST ANKARA 123.630 -0,39
BIST ANTALYA 48.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 178.190 -0,50
BIST ANKARA 123.630 -0,39
BIST ANTALYA 48.300 0,04
BIST BALIKESİR 47.912 -1,01
BIST BURSA 127.314 -1,49
BIST DENIZLI 70.438 -0,02
BIST ISTANBUL 93.025 -1,60
BIST IZMIR 149.513 0,13
BIST KAYSERI 259.975 -0,83
BIST KOCAELI 214.938 -1,67
BIST KONYA 56.779 -0,23
BIST TEKIRDAĞ 159.833 -0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et