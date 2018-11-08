Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.262 -1,00
BIST ANKARA 121.656 -1,42
BIST ANTALYA 45.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.262 -1,00
BIST ANKARA 121.656 -1,42
BIST ANTALYA 45.000 0,45
BIST BALIKESİR 48.506 -2,04
BIST BURSA 138.131 -1,25
BIST DENIZLI 74.300 -0,26
BIST ISTANBUL 92.758 -1,19
BIST IZMIR 143.902 -0,78
BIST KAYSERI 264.558 -0,95
BIST KOCAELI 228.134 -4,30
BIST KONYA 56.536 0,20
BIST TEKIRDAĞ 166.123 -0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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