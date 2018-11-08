Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.262 -1,00
BIST ANKARA 121.656 -1,42
BIST ANTALYA 45.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.262
|-1,00
|BIST ANKARA
|121.656
|-1,42
|BIST ANTALYA
|45.000
|0,45
|BIST BALIKESİR
|48.506
|-2,04
|BIST BURSA
|138.131
|-1,25
|BIST DENIZLI
|74.300
|-0,26
|BIST ISTANBUL
|92.758
|-1,19
|BIST IZMIR
|143.902
|-0,78
|BIST KAYSERI
|264.558
|-0,95
|BIST KOCAELI
|228.134
|-4,30
|BIST KONYA
|56.536
|0,20
|BIST TEKIRDAĞ
|166.123
|-0,53