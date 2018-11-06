Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.442 -0,90
BIST ANKARA 122.225 0,44
BIST ANTALYA 45.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.442
|-0,90
|BIST ANKARA
|122.225
|0,44
|BIST ANTALYA
|45.346
|-0,12
|BIST BALIKESİR
|51.119
|4,24
|BIST BURSA
|141.452
|-1,30
|BIST DENIZLI
|71.315
|-2,11
|BIST ISTANBUL
|93.700
|-0,13
|BIST IZMIR
|145.917
|-0,31
|BIST KAYSERI
|263.121
|1,51
|BIST KOCAELI
|237.327
|-1,16
|BIST KONYA
|56.679
|0,67
|BIST TEKIRDAĞ
|168.582
|-0,42