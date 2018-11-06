Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.442 -0,90
BIST ANKARA 122.225 0,44
BIST ANTALYA 45.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.442 -0,90
BIST ANKARA 122.225 0,44
BIST ANTALYA 45.346 -0,12
BIST BALIKESİR 51.119 4,24
BIST BURSA 141.452 -1,30
BIST DENIZLI 71.315 -2,11
BIST ISTANBUL 93.700 -0,13
BIST IZMIR 145.917 -0,31
BIST KAYSERI 263.121 1,51
BIST KOCAELI 237.327 -1,16
BIST KONYA 56.679 0,67
BIST TEKIRDAĞ 168.582 -0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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