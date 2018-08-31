Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.850 0,21
BIST ANKARA 119.788 -0,95
BIST ANTALYA 48.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.850
|0,21
|BIST ANKARA
|119.788
|-0,95
|BIST ANTALYA
|48.913
|0,41
|BIST BALIKESİR
|53.460
|-0,97
|BIST BURSA
|152.896
|-0,55
|BIST DENIZLI
|71.630
|2,79
|BIST ISTANBUL
|95.419
|-0,64
|BIST IZMIR
|150.575
|0,00
|BIST KAYSERI
|273.807
|-0,62
|BIST KOCAELI
|218.051
|-1,22
|BIST KONYA
|58.980
|2,34
|BIST TEKIRDAĞ
|190.955
|0,97