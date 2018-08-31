Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.850 0,21
BIST ANKARA 119.788 -0,95
BIST ANTALYA 48.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 189.850 0,21
BIST ANKARA 119.788 -0,95
BIST ANTALYA 48.913 0,41
BIST BALIKESİR 53.460 -0,97
BIST BURSA 152.896 -0,55
BIST DENIZLI 71.630 2,79
BIST ISTANBUL 95.419 -0,64
BIST IZMIR 150.575 0,00
BIST KAYSERI 273.807 -0,62
BIST KOCAELI 218.051 -1,22
BIST KONYA 58.980 2,34
BIST TEKIRDAĞ 190.955 0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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