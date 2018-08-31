Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.850 0,21 BIST ANKARA 119.788 -0,95 BIST ANTALYA 48.913 0,41 BIST BALIKESİR 53.460 -0,97 BIST BURSA 152.896 -0,55 BIST DENIZLI 71.630 2,79 BIST ISTANBUL 95.419 -0,64 BIST IZMIR 150.575 0,00 BIST KAYSERI 273.807 -0,62 BIST KOCAELI 218.051 -1,22 BIST KONYA 58.980 2,34 BIST TEKIRDAĞ 190.955 0,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)