Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.557 -0,97
BIST ANKARA 124.179 -2,79
BIST ANTALYA 49.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.557 -0,97
BIST ANKARA 124.179 -2,79
BIST ANTALYA 49.038 -2,88
BIST BALIKESİR 54.250 -0,93
BIST BURSA 147.834 -0,82
BIST DENIZLI 70.859 -0,98
BIST ISTANBUL 94.105 -2,98
BIST IZMIR 145.377 -3,36
BIST KAYSERI 287.660 3,03
BIST KOCAELI 222.011 -0,01
BIST KONYA 54.960 -1,91
BIST TEKIRDAĞ 197.967 -1,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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