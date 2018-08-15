Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.557 -0,97
BIST ANKARA 124.179 -2,79
BIST ANTALYA 49.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.557
|-0,97
|BIST ANKARA
|124.179
|-2,79
|BIST ANTALYA
|49.038
|-2,88
|BIST BALIKESİR
|54.250
|-0,93
|BIST BURSA
|147.834
|-0,82
|BIST DENIZLI
|70.859
|-0,98
|BIST ISTANBUL
|94.105
|-2,98
|BIST IZMIR
|145.377
|-3,36
|BIST KAYSERI
|287.660
|3,03
|BIST KOCAELI
|222.011
|-0,01
|BIST KONYA
|54.960
|-1,91
|BIST TEKIRDAĞ
|197.967
|-1,88