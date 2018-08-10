Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.593 -0,10
BIST ANKARA 129.100 -1,33
BIST ANTALYA 52.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.593
|-0,10
|BIST ANKARA
|129.100
|-1,33
|BIST ANTALYA
|52.911
|-1,85
|BIST BALIKESİR
|60.235
|-2,57
|BIST BURSA
|151.953
|-0,11
|BIST DENIZLI
|73.589
|-6,15
|BIST ISTANBUL
|97.591
|-0,33
|BIST IZMIR
|156.711
|2,64
|BIST KAYSERI
|274.280
|-2,56
|BIST KOCAELI
|204.845
|5,12
|BIST KONYA
|57.172
|-1,40
|BIST TEKIRDAĞ
|208.702
|0,02