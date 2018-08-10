Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.593 -0,10
BIST ANKARA 129.100 -1,33
BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.593 -0,10
BIST ANKARA 129.100 -1,33
BIST ANTALYA 52.911 -1,85
BIST BALIKESİR 60.235 -2,57
BIST BURSA 151.953 -0,11
BIST DENIZLI 73.589 -6,15
BIST ISTANBUL 97.591 -0,33
BIST IZMIR 156.711 2,64
BIST KAYSERI 274.280 -2,56
BIST KOCAELI 204.845 5,12
BIST KONYA 57.172 -1,40
BIST TEKIRDAĞ 208.702 0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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