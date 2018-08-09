Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.032 2,32 BIST ANKARA 131.939 1,52 BIST ANTALYA 55.208 1,49 BIST BALIKESİR 62.823 0,10 BIST BURSA 154.319 0,79 BIST DENIZLI 79.090 0,86 BIST ISTANBUL 99.143 1,11 BIST IZMIR 152.965 8,57 BIST KAYSERI 286.935 -0,01 BIST KOCAELI 197.087 0,04 BIST KONYA 58.462 0,42 BIST TEKIRDAĞ 209.852 0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)