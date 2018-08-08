Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 193.062 1,87
BIST ANKARA 129.915 -0,01
BIST ANTALYA 54.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|193.062
|1,87
|BIST ANKARA
|129.915
|-0,01
|BIST ANTALYA
|54.520
|0,25
|BIST BALIKESİR
|61.997
|-0,29
|BIST BURSA
|153.458
|-0,04
|BIST DENIZLI
|78.308
|0,70
|BIST ISTANBUL
|97.347
|0,21
|BIST IZMIR
|140.807
|1,47
|BIST KAYSERI
|287.650
|-0,79
|BIST KOCAELI
|196.299
|-0,56
|BIST KONYA
|57.988
|0,26
|BIST TEKIRDAĞ
|209.065
|0,65