Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 193.062 1,87
BIST ANKARA 129.915 -0,01
BIST ANTALYA 54.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 193.062 1,87
BIST ANKARA 129.915 -0,01
BIST ANTALYA 54.520 0,25
BIST BALIKESİR 61.997 -0,29
BIST BURSA 153.458 -0,04
BIST DENIZLI 78.308 0,70
BIST ISTANBUL 97.347 0,21
BIST IZMIR 140.807 1,47
BIST KAYSERI 287.650 -0,79
BIST KOCAELI 196.299 -0,56
BIST KONYA 57.988 0,26
BIST TEKIRDAĞ 209.065 0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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