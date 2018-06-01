Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 200.588 -2,47
BIST ANKARA 130.091 -0,79
BIST ANTALYA 49.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 200.588 -2,47
BIST ANKARA 130.091 -0,79
BIST ANTALYA 49.262 -1,85
BIST BALIKESİR 58.231 -2,19
BIST BURSA 165.170 -1,37
BIST DENIZLI 71.926 -2,49
BIST ISTANBUL 95.916 -1,34
BIST IZMIR 132.227 -1,60
BIST KAYSERI 385.173 -1,67
BIST KOCAELI 203.098 -0,24
BIST KONYA 60.191 -1,08
BIST TEKIRDAĞ 188.224 -2,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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