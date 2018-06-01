Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 200.588 -2,47
BIST ANKARA 130.091 -0,79
BIST ANTALYA 49.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|200.588
|-2,47
|BIST ANKARA
|130.091
|-0,79
|BIST ANTALYA
|49.262
|-1,85
|BIST BALIKESİR
|58.231
|-2,19
|BIST BURSA
|165.170
|-1,37
|BIST DENIZLI
|71.926
|-2,49
|BIST ISTANBUL
|95.916
|-1,34
|BIST IZMIR
|132.227
|-1,60
|BIST KAYSERI
|385.173
|-1,67
|BIST KOCAELI
|203.098
|-0,24
|BIST KONYA
|60.191
|-1,08
|BIST TEKIRDAĞ
|188.224
|-2,29