Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 208.786 2,28
BIST ANKARA 132.850 1,41
BIST ANTALYA 50.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 208.786 2,28
BIST ANKARA 132.850 1,41
BIST ANTALYA 50.342 -2,40
BIST BALIKESİR 61.158 0,32
BIST BURSA 169.729 -1,63
BIST DENIZLI 74.249 0,14
BIST ISTANBUL 99.042 -1,12
BIST IZMIR 135.572 0,84
BIST KAYSERI 400.475 0,61
BIST KOCAELI 204.419 -0,04
BIST KONYA 62.358 0,21
BIST TEKIRDAĞ 197.995 -0,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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