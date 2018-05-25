Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.460 -0,50
BIST ANKARA 131.963 1,29
BIST ANTALYA 46.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.460 -0,50
BIST ANKARA 131.963 1,29
BIST ANTALYA 46.635 3,62
BIST BALIKESİR 57.636 0,14
BIST BURSA 161.130 0,17
BIST DENIZLI 70.183 0,88
BIST ISTANBUL 97.978 0,30
BIST IZMIR 133.660 1,44
BIST KAYSERI 374.606 -0,31
BIST KOCAELI 196.305 1,31
BIST KONYA 60.328 0,27
BIST TEKIRDAĞ 193.163 1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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