Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.460 -0,50
BIST ANKARA 131.963 1,29
BIST ANTALYA 46.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.460
|-0,50
|BIST ANKARA
|131.963
|1,29
|BIST ANTALYA
|46.635
|3,62
|BIST BALIKESİR
|57.636
|0,14
|BIST BURSA
|161.130
|0,17
|BIST DENIZLI
|70.183
|0,88
|BIST ISTANBUL
|97.978
|0,30
|BIST IZMIR
|133.660
|1,44
|BIST KAYSERI
|374.606
|-0,31
|BIST KOCAELI
|196.305
|1,31
|BIST KONYA
|60.328
|0,27
|BIST TEKIRDAĞ
|193.163
|1,37