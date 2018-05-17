Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.681 -2,05
BIST ANKARA 127.252 0,61
BIST ANTALYA 47.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.681 -2,05
BIST ANKARA 127.252 0,61
BIST ANTALYA 47.882 -0,15
BIST BALIKESİR 62.832 0,15
BIST BURSA 165.469 0,19
BIST DENIZLI 79.337 0,98
BIST ISTANBUL 99.538 0,24
BIST IZMIR 136.247 -0,43
BIST KAYSERI 412.089 1,84
BIST KOCAELI 195.813 0,52
BIST KONYA 64.272 0,39
BIST TEKIRDAĞ 194.658 -0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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