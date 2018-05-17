Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 186.681 -2,05
BIST ANKARA 127.252 0,61
BIST ANTALYA 47.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|186.681
|-2,05
|BIST ANKARA
|127.252
|0,61
|BIST ANTALYA
|47.882
|-0,15
|BIST BALIKESİR
|62.832
|0,15
|BIST BURSA
|165.469
|0,19
|BIST DENIZLI
|79.337
|0,98
|BIST ISTANBUL
|99.538
|0,24
|BIST IZMIR
|136.247
|-0,43
|BIST KAYSERI
|412.089
|1,84
|BIST KOCAELI
|195.813
|0,52
|BIST KONYA
|64.272
|0,39
|BIST TEKIRDAĞ
|194.658
|-0,74