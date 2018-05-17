Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.681 -2,05 BIST ANKARA 127.252 0,61 BIST ANTALYA 47.882 -0,15 BIST BALIKESİR 62.832 0,15 BIST BURSA 165.469 0,19 BIST DENIZLI 79.337 0,98 BIST ISTANBUL 99.538 0,24 BIST IZMIR 136.247 -0,43 BIST KAYSERI 412.089 1,84 BIST KOCAELI 195.813 0,52 BIST KONYA 64.272 0,39 BIST TEKIRDAĞ 194.658 -0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)