Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 201.428 2,41
BIST ANKARA 127.713 -0,75
BIST ANTALYA 48.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|201.428
|2,41
|BIST ANKARA
|127.713
|-0,75
|BIST ANTALYA
|48.343
|-0,77
|BIST BALIKESİR
|63.844
|-0,57
|BIST BURSA
|165.515
|-1,35
|BIST DENIZLI
|79.446
|-1,54
|BIST ISTANBUL
|100.540
|-1,29
|BIST IZMIR
|136.271
|-0,38
|BIST KAYSERI
|415.088
|-2,83
|BIST KOCAELI
|193.105
|-2,51
|BIST KONYA
|64.995
|-0,25
|BIST TEKIRDAĞ
|187.500
|0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)