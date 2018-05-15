Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 201.428 2,41
BIST ANKARA 127.713 -0,75
BIST ANTALYA 48.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 201.428 2,41
BIST ANKARA 127.713 -0,75
BIST ANTALYA 48.343 -0,77
BIST BALIKESİR 63.844 -0,57
BIST BURSA 165.515 -1,35
BIST DENIZLI 79.446 -1,54
BIST ISTANBUL 100.540 -1,29
BIST IZMIR 136.271 -0,38
BIST KAYSERI 415.088 -2,83
BIST KOCAELI 193.105 -2,51
BIST KONYA 64.995 -0,25
BIST TEKIRDAĞ 187.500 0,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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