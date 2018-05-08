Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.180 -0,88
BIST ANKARA 128.285 -1,72
BIST ANTALYA 52.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.180 -0,88
BIST ANKARA 128.285 -1,72
BIST ANTALYA 52.257 -0,64
BIST BALIKESİR 66.779 -1,76
BIST BURSA 167.111 -2,10
BIST DENIZLI 94.620 1,31
BIST ISTANBUL 99.924 -0,40
BIST IZMIR 144.580 -1,97
BIST KAYSERI 395.753 -4,21
BIST KOCAELI 191.935 -0,73
BIST KONYA 66.185 -1,91
BIST TEKIRDAĞ 185.358 -2,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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