Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.180 -0,88
BIST ANKARA 128.285 -1,72
BIST ANTALYA 52.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.180
|-0,88
|BIST ANKARA
|128.285
|-1,72
|BIST ANTALYA
|52.257
|-0,64
|BIST BALIKESİR
|66.779
|-1,76
|BIST BURSA
|167.111
|-2,10
|BIST DENIZLI
|94.620
|1,31
|BIST ISTANBUL
|99.924
|-0,40
|BIST IZMIR
|144.580
|-1,97
|BIST KAYSERI
|395.753
|-4,21
|BIST KOCAELI
|191.935
|-0,73
|BIST KONYA
|66.185
|-1,91
|BIST TEKIRDAĞ
|185.358
|-2,72