Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.133 -2,67
BIST ANKARA 130.403 -1,48
BIST ANTALYA 53.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.133
|-2,67
|BIST ANKARA
|130.403
|-1,48
|BIST ANTALYA
|53.165
|-0,73
|BIST BALIKESİR
|68.837
|-2,19
|BIST BURSA
|171.585
|-1,31
|BIST DENIZLI
|92.135
|-0,42
|BIST ISTANBUL
|101.224
|-0,83
|BIST IZMIR
|151.654
|-5,59
|BIST KAYSERI
|416.386
|-2,54
|BIST KOCAELI
|192.123
|-1,48
|BIST KONYA
|68.163
|-1,77
|BIST TEKIRDAĞ
|190.582
|-0,03