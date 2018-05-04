Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.133 -2,67
BIST ANKARA 130.403 -1,48
BIST ANTALYA 53.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 181.133 -2,67
BIST ANKARA 130.403 -1,48
BIST ANTALYA 53.165 -0,73
BIST BALIKESİR 68.837 -2,19
BIST BURSA 171.585 -1,31
BIST DENIZLI 92.135 -0,42
BIST ISTANBUL 101.224 -0,83
BIST IZMIR 151.654 -5,59
BIST KAYSERI 416.386 -2,54
BIST KOCAELI 192.123 -1,48
BIST KONYA 68.163 -1,77
BIST TEKIRDAĞ 190.582 -0,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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