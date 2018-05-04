Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.133 -2,67 BIST ANKARA 130.403 -1,48 BIST ANTALYA 53.165 -0,73 BIST BALIKESİR 68.837 -2,19 BIST BURSA 171.585 -1,31 BIST DENIZLI 92.135 -0,42 BIST ISTANBUL 101.224 -0,83 BIST IZMIR 151.654 -5,59 BIST KAYSERI 416.386 -2,54 BIST KOCAELI 192.123 -1,48 BIST KONYA 68.163 -1,77 BIST TEKIRDAĞ 190.582 -0,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)