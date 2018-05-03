Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.244 0,33
BIST ANKARA 134.754 -0,05
BIST ANTALYA 55.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.244
|0,33
|BIST ANKARA
|134.754
|-0,05
|BIST ANTALYA
|55.131
|1,21
|BIST BALIKESİR
|70.801
|0,49
|BIST BURSA
|176.662
|-0,03
|BIST DENIZLI
|92.408
|-0,80
|BIST ISTANBUL
|103.390
|-0,30
|BIST IZMIR
|164.475
|-2,36
|BIST KAYSERI
|429.863
|2,23
|BIST KOCAELI
|198.117
|0,79
|BIST KONYA
|69.972
|0,93
|BIST TEKIRDAĞ
|194.615
|0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)