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Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.244 0,33
BIST ANKARA 134.754 -0,05
BIST ANTALYA 55.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.244 0,33
BIST ANKARA 134.754 -0,05
BIST ANTALYA 55.131 1,21
BIST BALIKESİR 70.801 0,49
BIST BURSA 176.662 -0,03
BIST DENIZLI 92.408 -0,80
BIST ISTANBUL 103.390 -0,30
BIST IZMIR 164.475 -2,36
BIST KAYSERI 429.863 2,23
BIST KOCAELI 198.117 0,79
BIST KONYA 69.972 0,93
BIST TEKIRDAĞ 194.615 0,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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