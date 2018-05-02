Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 187.227 -1,62
BIST ANKARA 134.849 -0,55
BIST ANTALYA 55.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|187.227
|-1,62
|BIST ANKARA
|134.849
|-0,55
|BIST ANTALYA
|55.575
|0,36
|BIST BALIKESİR
|70.699
|-4,65
|BIST BURSA
|176.059
|0,37
|BIST DENIZLI
|91.577
|-1,37
|BIST ISTANBUL
|103.008
|-0,76
|BIST IZMIR
|166.159
|-0,81
|BIST KAYSERI
|421.545
|-3,53
|BIST KOCAELI
|195.842
|-0,45
|BIST KONYA
|69.461
|-1,44
|BIST TEKIRDAĞ
|192.148
|-2,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)