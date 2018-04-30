Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.509 1,58 BIST ANKARA 139.076 -0,76 BIST ANTALYA 57.076 4,75 BIST BALIKESİR 75.946 1,16 BIST BURSA 179.956 0,62 BIST DENIZLI 96.553 -0,48 BIST ISTANBUL 106.877 0,49 BIST IZMIR 175.396 0,68 BIST KAYSERI 442.667 -0,35 BIST KOCAELI 203.197 1,02 BIST KONYA 72.426 0,37 BIST TEKIRDAĞ 202.553 1,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)