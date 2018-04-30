Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 195.509 1,58
BIST ANKARA 139.076 -0,76
BIST ANTALYA 57.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|195.509
|1,58
|BIST ANKARA
|139.076
|-0,76
|BIST ANTALYA
|57.076
|4,75
|BIST BALIKESİR
|75.946
|1,16
|BIST BURSA
|179.956
|0,62
|BIST DENIZLI
|96.553
|-0,48
|BIST ISTANBUL
|106.877
|0,49
|BIST IZMIR
|175.396
|0,68
|BIST KAYSERI
|442.667
|-0,35
|BIST KOCAELI
|203.197
|1,02
|BIST KONYA
|72.426
|0,37
|BIST TEKIRDAĞ
|202.553
|1,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)