Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 195.509 1,58
BIST ANKARA 139.076 -0,76
BIST ANTALYA 57.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 195.509 1,58
BIST ANKARA 139.076 -0,76
BIST ANTALYA 57.076 4,75
BIST BALIKESİR 75.946 1,16
BIST BURSA 179.956 0,62
BIST DENIZLI 96.553 -0,48
BIST ISTANBUL 106.877 0,49
BIST IZMIR 175.396 0,68
BIST KAYSERI 442.667 -0,35
BIST KOCAELI 203.197 1,02
BIST KONYA 72.426 0,37
BIST TEKIRDAĞ 202.553 1,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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