Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.790 -0,96
BIST ANKARA 139.464 1,72
BIST ANTALYA 54.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|191.790
|-0,96
|BIST ANKARA
|139.464
|1,72
|BIST ANTALYA
|54.433
|2,52
|BIST BALIKESİR
|75.623
|0,03
|BIST BURSA
|177.911
|-0,36
|BIST DENIZLI
|96.994
|-0,15
|BIST ISTANBUL
|105.916
|0,11
|BIST IZMIR
|170.709
|-0,47
|BIST KAYSERI
|441.579
|-0,62
|BIST KOCAELI
|200.318
|1,13
|BIST KONYA
|70.973
|0,43
|BIST TEKIRDAĞ
|197.667
|-0,32