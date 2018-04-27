Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.790 -0,96
BIST ANKARA 139.464 1,72
BIST ANTALYA 54.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 191.790 -0,96
BIST ANKARA 139.464 1,72
BIST ANTALYA 54.433 2,52
BIST BALIKESİR 75.623 0,03
BIST BURSA 177.911 -0,36
BIST DENIZLI 96.994 -0,15
BIST ISTANBUL 105.916 0,11
BIST IZMIR 170.709 -0,47
BIST KAYSERI 441.579 -0,62
BIST KOCAELI 200.318 1,13
BIST KONYA 70.973 0,43
BIST TEKIRDAĞ 197.667 -0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et